訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:22 中國財經

官媒:中企暫停農產品採購責任在美方

放大圖片

新華社發表最新時評文章稱，言而無信害人害己，中企暫停農產品採購責任在美方；而中方一直言而有信，在採購美農產品方面積極顯示合作誠意。

文章重申，中美兩國在農業領域互補性很強，中國市場容量大，可以說進口美國優質農產品前景光明。但美方的行為着實令人寒心失望，此番對華升級關稅摩擦，在傷害中美農產品貿易的同時，也將嚴重打擊美國農民和美國消費者利益。

文章指出，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方，也充分證明貿易戰是把「雙刃劍」，美方屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己。

新華社表示，中美合則兩利，鬥則俱傷。希望美方認真落實兩國元首大阪會晤共識，言而有信、落實承諾，為中美雙方農業領域合作創造必要條件，也為中美經貿合作掃清前行的障礙。

另外，《人民日報》發表署名鐘聲的文章指出，「人無信不立，國無信必孤」，稱美國一些人的不負責任是表象，根子還在於其對公理的輕慢、對信義的漠視。

文章稱，單方面挑起並不斷升級與多國的貿易摩擦，接二連三「退群」，持續滑向保護主義和單邊主義的深淵，「美國優先」蠱惑下的美國一些人，正在不斷透支美國的國際信用，肆意破壞以規則為基礎的國際秩序，影響世界經濟合作大局。

人民幣滙率昨日破7後，美國政府認定中國正在操縱人民幣滙率，將與國際貨幣基金組織(IMF)合作消除來自中國的不公平競爭。這是美國1994年來首次給中國貼上滙率操縱國標簽。

中國商務部表示，國務院關稅稅則委員會對上周六(3日)後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。