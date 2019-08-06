中國財經

新華社發表最新時評文章稱，言而無信害人害己，中企暫停農產品採購責任在美方；而中方一直言而有信，在採購美農產品方面積極顯示合作誠意。

文章重申，中美兩國在農業領域互補性很強，中國市場容量大，可以說進口美國優質農產品前景光明。但美方的行為着實令人寒心失望，此番對華升級關稅摩擦，在傷害中美農產品貿易的同時，也將嚴重打擊美國農民和美國消費者利益。

文章指出，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方，也充分證明貿易戰是把「雙刃劍」，美方屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己。

新華社表示，中美合則兩利，鬥則俱傷。希望美方認真落實兩國元首大阪會晤共識，言而有信、落實承諾，為中美雙方農業領域合作創造必要條件，也為中美經貿合作掃清前行的障礙。

另外，《人民日報》發表署名鐘聲的文章指出，「人無信不立，國無信必孤」，稱美國一些人的不負責任是表象，根子還在於其對公理的輕慢、對信義的漠視。

文章稱，單方面挑起並不斷升級與多國的貿易摩擦，接二連三「退群」，持續滑向保護主義和單邊主義的深淵，「美國優先」蠱惑下的美國一些人，正在不斷透支美國的國際信用，肆意破壞以規則為基礎的國際秩序，影響世界經濟合作大局。

人民幣滙率昨日破7後，美國政府認定中國正在操縱人民幣滙率，將與國際貨幣基金組織(IMF)合作消除來自中國的不公平競爭。這是美國1994年來首次給中國貼上滙率操縱國標簽。

中國商務部表示，國務院關稅稅則委員會對上周六(3日)後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。