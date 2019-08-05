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【國際早班車】中國停美農產品新採購 稱價格欠吸引

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中國暫停美國農產品新採購 稱價格乏競爭力

《新華社》報道，因應美方稱擬加徵更多中國貨關稅，中國國務院或對8月3日後新成交的美國農產品採購加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。發改委秘書長叢亮稱，加徵關稅後美國農產品價格缺乏競爭力。

美國將中國列為滙率操控國 道期挫逾400點

美國財政部發表聲明稱，財長努欽在總統特朗普支持下，將中國列為滙率操控國。受消息拖累，美股道指期貨一度急挫434點，至25116點，意味着周二開市低開601點。

易綱:人民幣滙率處合適水平

人民幣兌美元在岸價(CNY)跌破7，收市創逾11年新低。人民銀行行長易綱表示，無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣滙率都處於合適水平。

貿戰火上添油 道指低收767點曾瀉961

中美貿易戰火重燃，人民幣兌美元跌穿7算，惹來貨幣戰揣測，美股周一尾段曾瀉961點，為今年最大單日跌幅，收市仍挫767點或2.90%，標指下滑2.98%，納指跌3.47%。晶片股英特爾、得州儀器和Micron插逾3%至4%，Nvidia瀉超過6%。蘋果插逾半成，Netflix、亞馬遜、Facebook及Google跌幅都超過3%。

滙控確認裁員2% 高層員工為主

滙控(00005)突然宣布，上任18個月的行政總裁范寧(John Flint)辭任。《華爾街日報》報道，滙控將裁員最多2%，以其全球約23.76萬名員工計算，即裁員約4754人。

焦點簡訊

￭ ISM美國7月服務業PMI指數跌至近3年新低，報53.7，低過預測。
￭ 避險資產受捧。美滙指數尾段跌0.53%，報97.55。日圓升0.51%，至106.03兌1美元。歐羅兌美元漲0.79%。
￭ 紐約期金收市升1.3%，攀上每盎斯1464.6美元的逾6年高位。
￭ 紐約期油收市跌1.74%，報每桶54.69美元；倫敦期油跌3.36%，失守60美元關。
￭ 英國和法國股市分別低收2.47%及2.19%，德股跌1.8%。
￭ 夜市期指收報25450點，較昨日恒指收市低水701點。
￭ ADR港股比例指數報25677點，較港收市低473點。

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