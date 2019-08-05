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今日 17:48 中國財經

人民幣大跌 CNY創逾11年低

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人民幣兌美元在岸價(CNY)跌破7，收市創逾11年新低。

在岸價開市後迅速跌穿7，收市報7.0352，較上日下午4時30分收報6.9416，大跌936點子或1.34%，單日跌幅是2015年8.11滙改以來最大。較上日晚上收報6.942，大跌932點子。截至下午5時40分，報7.0444。

離岸價(CNH)亦跌穿7，刷新紀錄新低，大跌千點子，低見7.1114。截至下午5時40分報7.0863。

今日中間價報6.9225，較上日6.8996，大跌229點子或0.33%，創8個月新低。

中國央行有關負責人表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今日人民幣對美元滙率有所貶值突破7元，這是市場供求和國際滙市波動的反映。人民幣滙率完全能夠在合理均衡水平上基本穩定，外滙市場自身會找到均衡。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，上周由於美國宣布對中國出口3000億美元的商品加徵10%的關稅，人民幣受到更多貶值壓力，突破7屬市場自然反應。

交易員表示，從目前走勢和外部環境看，人民幣當前走勢更多是受情緒影響，從國際收支情況看，人民幣大幅貶值的空間似乎不大，需要觀察後續市場的反應，以及監管的態度。

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