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今日 15:24 中國財經

滬指收挫1.6% 四連跌

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A股收市下跌，上證指數收跌1.6%，連跌4日，滬深股市成交4161.6億元(人民幣‧下同)。

上證指數以全日低位收市，收報2821點，下挫46點或1.62%，成交1968.91億元(人民幣‧下同)。

深成指亦以全日低位收市，收報8984點，下挫151點或1.66%，成交2192.69億元。

滬深300指數報3675點，跌71點或1.91%；創業板指數報1531點跌25點或1.63%。

各板塊普遍下跌，房地產、金融、酒店跌逾2%；化工、汽車製造、煤炭跌近2%；石油跌近1%。

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