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今日 14:03 中國財經

財新中國7月服務業PMI降至五個月位

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財新中國7月服務業採購經理指數(PMI)錄得51.6，較6月回落0.4個百分點，為五個月以來最低。綜合PMI則上升0.3個百分點至50.9。

7月中國服務業增長勢頭進一步放緩，雖然月內出口銷售恢復增長支撐新業務總量保持增長，但新業務指數仍較6月略降。就業指數第10個月保持擴張，但期內僅小幅擴張，增加用工的企業表示與業務需求增長有關。

價格方面，由於原料、燃料與人工漲價的因素，服務業投入價格指數在7月繼續上升；同時收費價格指數亦小幅上升，企業稱這是由於投入成本上升傳導至顧客，同時市場競爭激烈，整體定價力受到掣肘。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，總體而言，得益於大規模減稅降費、貨幣政策和政府推動基礎設施投資的持續支撐，中國經濟在7月份顯示出復甦跡象。不過他同時指出，在中美貿易摩擦不斷、中國對金融業和債務水平監管嚴格的背景下，經濟復甦能否持續還有待觀察。

展望未來12個月，服務業界普遍樂觀認為未來一年經營活動量將會超過目前水平，預期有助促進經營擴張的主要因素包括公司重組、用工擴張、新產品問世和營銷手段的改善，但樂觀度仍接近歷史低點。雖然部分企業預期新產品和營銷策略會提振經營活動，但部分企業認為未來數月市況相對疲弱，或許會影響需求。

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