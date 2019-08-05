中國財經

A股半日收跌。

上證指數半日收報2844點，跌23點或0.81%，最多跌29點或1.04%，低見2838點，成交額1109.26億元(人民幣‧下同)。

深成指半日收報9081點，跌54點或0.6%，最多跌86或0.95%，低見9049點，成交1296.2億元。

滬深300指數收報3708點，跌38點或1.03%；創業板指數收報1551點，跌5點或0.34%。

各板塊個別發展，房地產、金融、煤炭股跌逾1%；有色金屬、飛機製造逆市升逾1%。