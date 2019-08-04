全國多地房貸利率在連續回調後，近期有反彈跡象。內地媒體浙江之聲報道，根據杭州多家銀行發現，房貸額度、利率已雙雙收緊。
報道指出，基準上浮5%不再是房貸利率的起步點，不少銀行已經開始執行首套基準上浮8%或10%的貸款政策，有些甚至還需要搭配一定額度的理財產品。
報道引述招商銀行(03968)一位房貸經理透露，下半年只會緊不會鬆。
房貸利率不僅調高，銀行放貸速度亦明顯放緩，杭城曾經只要手續齊全，7日就能放款的時光不再，不少客戶等款甚至要等一個半月到兩個月。
今日 14:04 中國財經
全國多地房貸利率在連續回調後，近期有反彈跡象。內地媒體浙江之聲報道，根據杭州多家銀行發現，房貸額度、利率已雙雙收緊。
報道指出，基準上浮5%不再是房貸利率的起步點，不少銀行已經開始執行首套基準上浮8%或10%的貸款政策，有些甚至還需要搭配一定額度的理財產品。
報道引述招商銀行(03968)一位房貸經理透露，下半年只會緊不會鬆。
房貸利率不僅調高，銀行放貸速度亦明顯放緩，杭城曾經只要手續齊全，7日就能放款的時光不再，不少客戶等款甚至要等一個半月到兩個月。
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