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美國農業部證實，上周一家中國私人企業購入6.8萬噸美國大豆。這是自中國政府准許五家大豆壓榨商豁免關稅進口美國大豆以來首筆交易。內地一年多前對美國大豆進口實施關稅。

這是自6月底，內地政府向美購買54.4萬噸大豆後，兩國最新的大豆交易。

美中代表周三結束一輪簡短的貿易談判，但幾乎沒有取得進展的跡象，雙方同意在9月再次會晤。

農業部數據顯示，在去年9月開始的2018至19年度，中國購買了約1430萬噸美國大豆，為11年來最少，其中逾400噸尚未發貨。