國際財經 香港財經 中國財經

紐油挫近8% 單日跌幅4年最大

美滙呈強，加上中美貿易爭拗升溫，紐約9月期油收市跌7.9%，每桶報53.95美元，創6月以來最低，單日跌幅為4年來最大。布蘭特期油跌7%。

特朗普:向3000億美元中國貨加徵10%關稅



美國總統特朗普在社交媒體宣布，將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物，加徵10%關稅，有關措施由9月1日起生效。

特朗普:加徵中國貨關稅率或增至25%



特朗普稱，端視中美貿談進展，可能調高對餘下3000億美元中國貨加徵關稅率至25%或以上。他又埋怨，國家主席習近平在兩國談判中的行動不夠迅速。

貿戰升溫 道指收市挫280點曾飆311



美國製造業數據欠佳，市場憧憬聯儲局需要再減息，美股道指早段飆311點，三大指數齊漲逾1%；其後特朗普宣布將加徵中國貨關稅，道指一度倒跌315點，收市仍插280點或1.05%，標指跌0.90%，納指挫0.79%。高盛、摩通分別低收3.87%、2.64%；Caterpillar、波音分別下滑3.71%、2.02%；油股、科技股下跌，蘋果先升後下滑2.16%。

英央行維持指標利率不變 符預期



英倫銀行宣布，維持指標利率在0.75%不變，符合市場預期。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月Markit製造業PMI終值跌至50.4，為2009年9月以來最低，但高於預期。ISM製造業指數跌至51.2，屬3年來最低。

￭ 美國國會參議院通過法案，為未來兩年提高政府債務上限及財政預算開綠燈。

￭ 消息：美國聯邦貿易委員會調查Facebook透過收購以保持市場壟斷。

￭ 美國10年期債息跌穿1.9厘，尾段低見1.875厘；2年期債息跌至1.698厘。

￭ 美滙指數先升後挫，尾段跌0.19%，報98.33。歐羅兌美元曾挫至1.1027兩年低位。美元兌日圓挫1.29%。

￭ 紐約期金收市跌0.4%，每盎斯報1432.4美元；加徵關稅消息曝光後，電子時段曾倒升上1451.6。

￭ 英倫銀行：9月9日當周開始，將持有的下月到期英國國債收益進行再投資。

￭ 英股收市跌0.03%，法、德股分別升0.7%及0.53%。

￭ 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪接受新華社訪問時表示，反對外國干涉香港事務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26806點，較昨日恒指收市低水760點。

￭ ADR港股比例指數報26966點，較港低598點。

￭ 美高梅(02282)中期溢利按年升45.11%；派中期息9.4仙。

￭ 味千(00538)預期中期盈利按年顯著減少。

￭ 普拉達(01913)中期盈利按年增55.74%，不派中期息。

￭ 警方周四晚到火炭一座工廈搜查，拘捕7男1女包括前香港民族黨召集人陳浩天，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥。另外，警方在天水圍天瑞邨檢獲一批爆炸品，拘捕1男2女，涉嫌無牌藏有爆炸品。