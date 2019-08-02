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美國總統特朗普表示，可能調高對餘下3000億美元中國入口貨加徵關稅率至25%或以上，端視中美貿易談判進展而言。他又埋怨，國家主席習近平在兩國談判中的行動不夠迅速。

特朗普較早時在Twitter發文，公布由9月1日起向尚未加徵關稅的餘下中國入口貨徵收10%關稅。他其後在白宮舉行記者會，進一步回應查詢時指出，關稅率可以分階段調整，10%可能只是短期做法，不排除逐步調高有關稅率至25%，或者更高水平的可能性。他認為，習近平也想達成中美貿易協定，但對方的步伐太慢。

特朗普又表示，雖然美國股市因加徵關稅的消息而急跌，但他不太關注有關情況。

PNC高級經濟師Bill Adams認為，上述10%關稅措施相當於徵收300億美元稅款，是美國國內生產總值(GDP)的0.14%，實質影響有限，但心理衝擊可能很大，因為打擊商界投資信心與消費者情緒。

摩根士丹利策略師Michael Zezas指出，即將被加徵關稅的中國貨，68%是消費品，所以其對經濟影響是即時性，一旦實施起來，將令到美國經濟增長放緩。

評級機構穆迪助理董事總總理Elena Duggar估計，美國消費品價格可能扳升，掀動通脹上揚，而且全球經濟放緩勢頭將更加明顯。