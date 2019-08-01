中國財經

財新中國7月製造業PMI回升，表現優於預期，不過仍繼續處收縮水平。

財新/Markit聯合公布，經季節性調整的7月中國製造業採購經理指數(PMI)自上月的49.4回升至49.9，高於市場預期的49.6；新訂單指數小幅升至50.2，回歸臨界值之上，月內消費品類的新訂單增加。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，中國製造業運行在7月份出現復甦跡象，企業信心回升，反映出經濟的強勁韌性。減稅降費等政策發揮作用，這種情況下官方可能會延續對房地產市場和金融業監管。

他指出，中國國內需求回升，海外需求保持穩定；就業分項指數進一步下滑至負值，表明就業市場沒有改善。

數據顯示，7月份PMI指數改善，一定程度上是因為產出趨於平穩，結束6月份的輕微收縮狀態，因需求相對有所改善，所以部分廠商表決定保持產量不變，亦帶來新訂單總量出現微幅回升。不過，中美貿易爭端持續，繼續給出口銷售帶來壓力，新增出口訂單量在7月份仍無起色。

就業方面，7月中國製造業用工連續第四個月出現收縮。據受訪廠商反映，鑑於生產和新訂單表現疲弱，部分廠商在員工自願離職後沒有填補空缺，還有一些廠商表示，壓縮用工是為了幫助降低成本。

7月份，業界對未來12個月生產前景的樂觀度升至三個月以來最高，但相比歷史數據，本月樂觀度仍然低迷。