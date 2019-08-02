即巿股評 港股直擊 中國財經

中美貿易談判於5月不歡而散，恒指即由30000點挫至26600點附近；兩國經貿關係其後持續緊張，港股一直於28000點與29000點之間浮沉，本周在上海重啟磋商，能否打破僵局要拭目以待，恒指昨天先跌穿28000點關口，是否預示大事不妙！雖然大市不濟，但保險板塊顯著造好，以內險股最省鏡。

附【圖】所見，保險板塊中線市寬(股價高於50天線比率)6月開始從低位抽升，一度逼近80%，最新報71.4%，7月以來表現冠絕25個行業；部分內險股累漲17%至25%，大幅跑贏恒指，相信是預計中期業績亮麗。

銀保監數據顯示，上半年全國保險行業實現原保費收入2.55萬億元(人民幣．下同)，按年增加14.16%，比去年下半年上升16.85%；其中，人身險(主要為壽險)及財產險原保費收入分別報1.96萬億和5893億元，按年分別增長16.04%及8.29%，較2018年下半年多15.22%和22.64%。

自監管機構於2016年底呼籲「保險姓保、回歸本源」，內地壽險原保費增速從2018年1月低谷的負25.98%，逐步回升至2019年5月的正6.77%，數據反映壽險行業已重拾動力，消除保障型產品轉型對業績波動的影響，令上半年保險業繼續維持增長勢頭。

投資收益理想也使險企受惠。年初迄今A股向好，滬深300指數已上漲27%，加上監管機構鼓勵入市，內險資金抓緊時機，配置股票及基金比例提升1個百分點，至6月底達12.6%，預料可刺激投資收益。

此外，財政部、國家稅務總局在5月底下發《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》，提高保險企業所得稅稅前扣除比例，新政策自2019年1月起實施，2018年度險企所得稅滙算清繳亦按新制執行。人身險扣除上限從10%提升至18%，財險由15%上調到18%，並允許超過18%的部分結轉以後年度扣除(即可遞延)，這項稅務政策調整無疑大幅降低險企稅務成本，增加稅後利潤。

內險股近日相繼發盈喜，國壽(02628)、新華保險(01336)、財險(02328)、人保(01339)和中國太保(02601)預報，上半年淨利潤分別按年增長115%至135%、80%、30%至50%、40%至60%、96%，不約而同有兩大原因：一是主營業務改善，尤其股市表現突出，帶動投資收益上升；二是受惠於新政策，企業所得稅支出明顯減少。

根據公布，5隻內險股撇除非經常收益(包括新稅制)的中期純利估計按年多賺85%至105%、45%、6%至26%、10%至30%、38%，顯示主營業務增速較快。

參考EJFQ FA+資料，5隻內險股的預測市賬率介乎0.7倍到1.5倍，距離中位數低0.3至0.7個標準差，代表其股價今年雖進賬不少，但估值尚算便宜。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容