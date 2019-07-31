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今日 15:42 中國財經

中美貿易磋商 外交部:美應展現誠意誠信

就美國總統特朗普表示，如果中方希望等他連任成功之後再來作貿易磋商，那美方開出的條件將會更為嚴苛。中國外交部發言人華春瑩回應稱，在這個時候美方放話來試圖極限地施壓，是沒有意義的。

華春瑩指，中美經貿磋商一年多來，是誰在出爾反爾、言而無信、反覆無常，是有目共睹的，而中方對經貿磋商的立場是始終如一的。她認為，在經貿磋商的問題上，美方應該更多地展現誠意和誠信。

華春瑩又強調，只有美方顯示出充分的誠信、誠意，本着平等和相互尊重、互諒互讓的精神來進行磋商，磋商才有可能取得進展。

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