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中美代表在上海舉行第二日高級別貿易磋商。

會談在上海西郊賓館舉行，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，以及財長努欽(Steven Mnuchin)先握手和合照，雙方再開始正式會談。

中美雙方今次是第十二輪高級別磋商，是首次在北京和華盛頓以外的地點展開談判。

《人民日報》發表署名鐘聲的文章指出，中美經貿合作的本質是互利雙贏，中方不可能無原則讓步，中國維護國家核心利益和人民根本利益的決心不可撼動；要用誠意磋商，不要無事生非。