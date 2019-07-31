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美國上訴法庭維持對中國3家大銀行，涉對北韓違反制裁的調查中拒絕遵守傳票的裁定不變。

中國3家銀行早前被裁定藐視法庭，因拒絕遵守有關違反北韓制裁調查的傳票。這或使相關銀行面臨逐日計算的高額罰款。

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院表示，確認維持地方法院就3家提出上訴的銀行，在相關訴訟所做出藐視法庭的裁定不變。

根據法庭文件，這3家銀行稱，中國政府要求他們不要提供紀錄。他們可以要求上訴法庭重新考慮其裁決，或把該案提交至美國最高法院。

華盛頓特區首席聯邦地區法官Beryl Howell於5月裁定，涉事3間銀行藐視法庭，因其不願配合美國調查單位的要求，拒絕交出涉嫌違反北韓制裁進行數以千萬美元計資金往來的紀錄。法庭要求對各家銀行處以每日5萬美元的罰款。

這3家銀行的名字尚未被公布，但法庭裁決的細節與2017年對交通銀行(03328)、招商銀行(03968)和上海浦東發展銀行的民事沒收行動一致。當時司法部稱交行，招行和浦發銀行與一家香港前線公司合作，為北韓受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元(約7.8億港元)。

《華盛頓郵報》上月報道，藐視法庭的裁定讓浦發銀行面臨失去美元交易准入的風險。該行沒有美國分支機搆，但在美國擁有賬戶以處理美元交易。