中國財經

中共中央政治局會議今日召開，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，上半年經濟運行延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要宏觀經濟指標保持在合理區間；當前經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大，必須把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。



會議強調，做好下半年經濟工作意義重大。要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，促進經濟持續健康發展。要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。

會議指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，並具體對深挖國內需求、穩定製造業投資、支持民營企業發展、加快「殭屍」企業出清、有效應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作等多方面作出要求。

中央政治局會議要求重點:

- 深化供給側結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平。

- 深挖國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。

- 穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進訊息網絡等新型基礎設施建設。

- 深化體制機制改革，增添經濟發展活力和動力，加快重大戰略實施步伐，提升城市群功能。

- 採取具體措施支持民營企業發展，建立長效機制解決拖欠賬款問題。加快「殭屍企業」出清。

- 有效應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作。加大對外開放，加緊落實一系列重大開放舉措。

- 推進金融供給側結構性改革，引導金融機構增加對製造業、民營企業的中長期融資，把握好風險處置節奏和力度，壓實金融機構、地方政府、金融監管部門責任。

- 科創板要堅守定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。

- 堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

- 實施好就業優先政策，做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業工作。

- 保障市場供應和物價基本穩定。