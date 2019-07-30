港股連跌兩日後，於期指結算日靠穩。恒指低開46點，報28059點屬全日低，開市後表現改善，最多升168點，見28274點全日高，午後升幅收窄。恒指收報28146點，升40點或0.1%。
北水淨流入增至21.32億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
多隻中資金融股見北水流入，建行(00939)錄7.83億元淨入；工行(01398)有4722萬元淨入；發盈喜的新華保險(01336)有1.14億元淨入；平保(02318)有1.61億元淨買；太保(02601)有1.06億元淨買。不過，同樣發盈喜的國壽(02628)有1269萬元淨走。
藍籌方面，騰訊(00700)淨流入1.59億元；港交所(00388)有1.42億元淨入；石藥(01093)有5269萬元淨入；萬洲(00288)有5927萬元淨入；神華(01088)有810萬元淨入。
金山軟件(03888)有3755萬元淨入。
其他淨流出較高股份有：頤海國際(01579)有3820萬元淨走；金茂(00817)有6447萬元淨走；澳優(01717)有3765萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、 騰訊、新華保險、平保、港交所、太保、神華、國壽、石藥及萬洲。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、新華保險、太保、頤海國際、金茂、工行、澳優、金山軟件及平保。