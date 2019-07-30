中國財經

對於美國斷供對華為業務的影響，華為董事長梁華表示，上半年影響不是太大。

華為今年5月16日被美國商務部列入「實體清單」，該公司今日舉行今年上半年業績發布會。梁華在會上表示，5月16日之前，華為的業務發展非常快，但之後將近45天左右，伺服器和海外的一些消費者的業務受到了影響之外，上半年整體對公司的影響不是太大。

梁華說，上半年財務指標還是比較良好的產品替代和供應連續性，保證了對客戶的交付，對整個公司整個環節，對公司的連續性方面做了好的支持。在整個供應的穩定和交互方面，沒有受到很大的影響。全年來看，困難還是有的，但是對今年的發展還是有信心。

他補充稱，可能會放棄不是很重要的產品，但在主力產品上會去一個個梳理，又說在連接、計算上的「洞」補的差不多，正在加緊解決補好終端產品這個「大洞」。

被問及Android系統，梁華表示，如果美國政府允許，華為依然會在產品中優先選擇Android作業系統和生態。但倘若不被允許，那華為肯定會繼續發展自己的作業系統和生態。

提及研發方面，梁華稱，華為今年將在研發上投入1200億元(人民幣‧下同)。公司去年研發費用達1015億元，佔銷售收入比重14.1%。近10年，華為投入研發費用總計超過4800億元。

梁華又說，5月份之前，華為收入增長較快，被列入「實體清單」後，因為存在市場慣性，仍然取得增長。他稱，華為面臨的困難依然很大，可能會暫時影響公司前進節奏，但不會改變前進方向，公司對未來充滿信心，會持續投資未來。相信在克服短期困難和挑戰以後，華為會進入一個新的發展時期。他強調，不管在什麼情況下，華為都將堅持開放合作，不會走向封閉和狹隘的自主。

華為宣布，今年上半年實現銷售收入4013億元，按年增長23.2%。