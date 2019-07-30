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內地電商網站「小紅書」的應用程式(App)，據報疑被各大安卓(Android)應用商店下架。小紅書相關負責人向新浪科技回應稱，內部正了解情況，很快會有答覆。

澎湃新聞報道，包括華為、OPPO、魅族等在內的安卓手機應用商城、以及安卓手機管理軟體豌豆莢，均未能搜索到小紅書App。蘋果App Store則仍能搜索到小紅書。

小紅書於2013年在上海創立。用戶通過短視頻、圖文等形式標記生活點滴。截至2019年3月，小紅書用戶數目超過2.2億，並持續快速增長，其中70%用戶是「90後」。