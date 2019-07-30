中國財經

A股早段持續上揚，深成指及創業板漲逾1%。

上證指數現報2962點，升21點或0.74%，最高見2964點，升23點或0.79%，成交717.74億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9458點，漲104點或1.11%，高見9467點，漲113點或1.22%，成交901.31億元。

滬深300指數報3888點，升33點或0.88%；創業板指數報1589點，漲23點或1.47%。

各板塊全線上升，半新股漲逾2%；金融、鋼鐵、電力、水泥股漲逾1%；房地產、煤炭、有色金屬、化工、石油股靠穩。