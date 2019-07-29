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特朗普批聯儲局做得很少

聯儲局本周議息前夕，美國總統特朗普批評局方做得很少，稱歐盟和中國將進一步降低利率，並向它們的體系注入資金。聯儲局在通脹非常低情況下，卻什麼也不做。

美滙保持兩個月高位 鎊滙創28月新低



聯儲局議息前夕，ICE美滙指數尾段升0.02%至98.027，挨近兩個月高位。英國無協議脫歐風險升溫，英鎊兌美元滙價創下28個月低位，回落逾1.3%。

輝瑞上季收入遜預期 非專利藥分支與邁蘭合併



輝瑞(Pfizer)第二季純利按年升30.3%，每股經調整盈利勝預期；期內收入跌2%，遜預期。公司向下修訂今年收入與每股盈利預測，同時決定將非專利藥業務與邁蘭(Mylan)藥廠合併。

Beyond Meat上季收入勝預期



Beyond Meat第二季收入升近4倍，勝預期；淨虧損增至940萬美元，多於去年同期，表現遜預期。

亞馬遜fb下滑 標指納指回吐道指靠穩



亞馬遜和Facebook (fb)收市分別跌1.57%及1.91%，拖累科技股表現，納指滑落0.44%，標指跌0.16%；不過蘋果抽高0.93%，英特爾更攀升1.78%，支持道指微揚28點或0.11%，盤中最多升83點。市場觀望中美周二重開貿易談判，預料難取得突破，亦憧憬聯儲局本港時間周四凌晨議息後或減息0.25厘。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部預期，第三季發債4430億美元，較原本估計多1600億美元。

￭ 紐約期金收市升0.1%，每盎斯報1420.4美元。

￭ 布蘭特期油先跌後升，收市漲0.2%；紐約期油上揚1.2%，每桶收報56.87美元。

￭ 歐股個別發展，英股升1.82%，德股和法股分別挫0.02%及0.16%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28128點，較昨日恒指收市高水22點。

￭ ADR港股比例指數報28076點，較港低30點。

￭ 中石化(00386)上半年完成原油產量1.42億桶，按年跌1.36%

￭ 華融金控(00993)擬售貸款業務，料涉約3.7億元。

￭ 德昌電機(00179)擬以9.48億元售商業投資物業。

￭ 尚乘集團向美國SEC遞交招股書，擬紐交所上市，最高集資1.76億美元。