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國務委員兼外長王毅在巴西出席金磚國家外長正式會晤，期間與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會面。

王毅表示，當前世界面臨百年未有之大變局，亂的一面愈來愈突出，但中俄關係日益牢固、堅韌，成為國際形勢中的穩定器。中方願意在國際事務中，與俄方肩並肩，維護兩國正當權益及國際公平正義，背靠背促進地區及世界和平穩定。

拉夫羅夫則稱，俄中戰略協作有很強的內生動力，不受外部因素影響，任何試圖挑撥兩國合作的企圖，都不會得逞。兩國應加強在地區和國際事務中的協調合作，為世界注入更多穩定性。