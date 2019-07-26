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白宮顧問:特朗普決定不干預美元

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，總統特朗普日前召開內閣會議，會後決定不干預美元滙率。

特朗普再促聯儲局減息 稱美經濟可更強

特朗普在社交媒體貼文，再促聯儲局減息，稱美國經濟不差，「由於幾乎沒有通脹，美國是時候更強」。

庫德洛料中美下周不會達成重大協議



中美高級別官員下周二至下周三上海磋商經貿，庫德洛估計兩國下周不會達成重大協議。據報中方批准企業採購美國棉花和豬肉等農產品，並豁免兩成半關稅。

特朗普:蘋果中國製電腦零件不獲豁免關稅



特朗普在Twitter貼文稱，華府不會為蘋果在中國生產的Mac Pro電腦零件，提供關稅豁免待遇。

美企季績報捷 納指標指創收市新高



美國第二季GDP數據勝預期，加上企業業績報捷，標指及納指同創收市新高，分別攀升0.74%和1.11%；道指一度跌17點，最終反覆高收51點或0.19%。Alphabet業績勝預期，股價收漲9.62%；Twitter業績亮麗，股價升8.92%。可口可樂抽高2.07%，為升幅最大道指成分股。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第二季GDP按季年率初值增長2.1%，勝預期增長1.8%。PCE物價指數初值漲2.3%，核心初值漲1.8%，預期為漲2%。

￭ Twitter第二季淨賺11.2億美元，去年同期盈利1億美元；期內收入及可變現每日活躍用戶數目均勝預期。

￭ 美國司法部就T-Mobile與Sprint總值260億美元的合併計劃達成協議。

￭ 特朗普:谷歌中國業務若引起國家安全問題，華府必追查。

￭ 英國股市收升0.80%；德國漲0.47%；法國進賬0.57%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28367點，較昨日恒指收市低水31點。

￭ ADR港股比例指數報28341點，較港收市低55點。

￭ 王朝酒業(00828)公布達成復牌條件，下周一復牌。

￭ 玖紙(02689)收購9間包裝公司股權，共作價6.28億元人民幣。

￭ 恒大健康(00708)以1.78億元人民幣增持上海卡耐新能源約9.589%股權。

￭ 匯賢產業信託(87001)中期每基金單位分派0.1245元。

￭ 新城發展(01030)旗下新城控股(601155.SH)再售5個項目股權，涉資27.07億元人民幣。