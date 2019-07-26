上證指數午後靠穩，現升3點，深成指則跌6點。
滬證指數現報2941點，升3點或0.13%，最高見2943點，升6點或0.21%，成交1226.46億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9338點，跌6點或0.07%，低見9294點，跌50點或0.54%，成交1511.29億元。
滬深300指數報3854點，升3點或0.09%；創業板指數報1559點，跌7點或0.45%。
各板塊個別發展，水泥、煤炭、鋼鐵、電力股靠穩；半新股則挫逾2%；石油股挫逾1%；有色金屬、金融、化工、房地產股偏軟。
今日 14:15 中國財經
上證指數午後靠穩，現升3點，深成指則跌6點。
滬證指數現報2941點，升3點或0.13%，最高見2943點，升6點或0.21%，成交1226.46億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9338點，跌6點或0.07%，低見9294點，跌50點或0.54%，成交1511.29億元。
滬深300指數報3854點，升3點或0.09%；創業板指數報1559點，跌7點或0.45%。
各板塊個別發展，水泥、煤炭、鋼鐵、電力股靠穩；半新股則挫逾2%；石油股挫逾1%；有色金屬、金融、化工、房地產股偏軟。
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