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今日 11:34 中國財經

銀保監傳研資管併購重組高風險中小銀行

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中國金融監管部門正未雨綢繆應對個別高風險中小銀行可能繼續暴露的風險。路透引述消息人士透露，中國銀保監會正就大型資產管理公司(AMC)可能併購重組高風險中小銀行進行研究與準備。

消息人士稱，監管當局正徵求意見和思路，具體還在研究中，接管或者是併購重組的形式，希望AMC提前做一些準備。

銀保監對報道未作置評。

銀保監會早前接受路透書面專訪時表示，銀保監會正研究通過市場化、法治化方式改組改造高風險機構，鼓勵引入優質商業銀行及其他合格投資者參與併購重組。

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