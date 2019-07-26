中國財經

A股早段跌幅收窄，上證指數現跌2點，深成指跌19點。

上證指數現報2934點，跌2點或0.08%，最低見2924點，跌12點或0.44%，成交625.47億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9325點，跌19點或0.21%，低見9294點，跌50點或0.54%，成交825.15億元。

滬深300指數報3848點，跌2點或0.07%；創業板指數報1558點，跌7點或0.51%。

各板塊個別發展，石油股挫逾1%；有色金屬、金融、鋼鐵、房地產、化工股偏軟；煤炭、電力、水泥股則靠穩。