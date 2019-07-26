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今日 10:54 中國財經

中證監:交易場所過多過濫問題亟待解決

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中國證監會主席易會滿主持召開清理整頓各類交易場所部際聯席會議，稱清理整頓工作取得明顯成效，但交易場所數量過多過濫等部分遺留問題和風險亟待解決；要建立健全交易場所長效監管機制，嚴防違法違規活動死灰復燃。

中證監發布的公告還指出，要切實減少交易場所數量，合法合規但業務範圍重疊的交易場所要按類別有序整合，未按要求完成清理整頓各類交易場所工作任務的地區，原則上不得批設新的交易場所。

公告並稱，之前一度泛濫的藝術品份額化、貴金屬、石油、郵幣卡等違規交易基本停止，分散式櫃枱交易、現貨連續(延期)交易、融資融貨交易、現貨發售交易、微盤交易等違規模式得到整治。但同時也要看到，交易場所數量過多過濫，金融資產類、郵幣卡類、大宗商品類等類別交易場所，仍有一些遺留問題和風險亟待解決，地方交易場所長效監管機制還不夠健全完善，風險爆發和違規活動死灰復燃的可能性依然存在。

聯席會議強調，要穩妥解決交易場所遺留問題和風險。要堅決防範和化解金融資產類交易場所風險，妥善解決大宗商品類交易場所問題，進一步健全完善退出機制，風險處置完畢的僵屍交易場所要限期撤銷或轉型。要落實監管責任，加強日常監管，用好科技監管手段，提高風險監測和問題處置能力，促進存續的交易場所合法合規經營，及時查處違法違規行為，支持合法合規的交易場所發展壯大。

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