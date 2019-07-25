中國財經

中國汽車工業協會(CAAM)宣布，下調2019年全年汽車銷量預測至2668萬輛，按年減少5%。

數字意味着，2019年中國汽車銷量將延續2018年的頹勢，再次出現負增長，而且下滑幅度高於2018年的跌2.8%。

中汽協稱，下調汽車銷量預測是由於上半年汽車銷售形勢較差。分析指出，中美爆發貿易糾紛，加上中國實施的尾氣排放新標準在管理未夠完善，都拖累汽車市場表現。

中汽協預料，新能源汽車市場2019年仍能保持增長，但增速放緩至150萬部，較早前預期的160萬部少。