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今日 16:49 中國財經

銀保監:鼓勵引入優質銀行參與農商行重組

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中國銀保監對路透表示，下一步將繼續紮實做好農商行風險防控化解，研究通過市場化、法治化方式改組改造高風險機構，鼓勵引入優質商業銀行及其他合格投資者參與併購重組，激發農商行經營活力。

銀保監表示，目前農商行整體經營發展運行平穩，風險總體可控；但也有少部分農商行信用風險持續暴露，導致不良貸款大幅攀升，短期內撥備覆蓋率下降。

農商行貸款中涉農和小微企業貸款佔比分別為53%和51%，客戶信用風險相對較高，獨特的客戶結構是農商行不良貸款率長期稍高於銀行業的基礎原因。

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