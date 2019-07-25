中國財經

中國銀保監對路透表示，下一步將繼續紮實做好農商行風險防控化解，研究通過市場化、法治化方式改組改造高風險機構，鼓勵引入優質商業銀行及其他合格投資者參與併購重組，激發農商行經營活力。

銀保監表示，目前農商行整體經營發展運行平穩，風險總體可控；但也有少部分農商行信用風險持續暴露，導致不良貸款大幅攀升，短期內撥備覆蓋率下降。

農商行貸款中涉農和小微企業貸款佔比分別為53%和51%，客戶信用風險相對較高，獨特的客戶結構是農商行不良貸款率長期稍高於銀行業的基礎原因。