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今日 15:25 中國財經 國際財經

商務部:中美經貿牽頭人下周滬會面

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商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示，中美雙方牽頭人將於下周二至三(30日至31日)在上海見面，在平等和相互尊重的基礎上，舉行第十二輪中美經貿高級別磋商，以落實兩國元首大阪會晤達成的共識。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)昨日表示，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領團隊下周一(29日)抵達上海，並在下周二舉行為期兩日的貿易磋商。

努欽續稱，中美雙方仍有很大議題商討，料隨後將在華盛頓舉行更多會談，並希望與中方不斷取得進展。

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