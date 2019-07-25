中國財經

A股午後造好，上證指數升8點，深成指升55點。

上證指數現報2931點，升8點或0.3%，最高見2936點，升13點或0.47%，成交1395.31億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9322點，升55點或0.6%，高見9338點，升72點或0.78%，成交1785.08億元。

滬深300指數報3842點，升22點或0.59%；創業板指數報1562點，升9點或0.58%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；金融、煤炭、房地產股靠穩；石油股挫逾2%；有色金屬、化工、電力、水泥、鋼鐵股則偏軟。