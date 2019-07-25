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今日 14:13 中國財經

台股收報10941點 微升5點

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台灣股市靠穩，加權指數收報10941點，升5點或0.05%。

台股今早低開43點，早段反覆走軟，其後跌幅不斷收窄，尾段回穩，高見10945點。其中，泥窯股挫1.04%，食品股則升0.97%。

分析人士表示，台股今日先跌後回穩，主要是早段跟隨美股道指下跌，因美國司法部對科技龍頭公司展開反壟斷調查、英國「硬脫歐」可能性升溫，多項負面消息夾擊股市。

不過，由於美國落實下周赴上海展開一連兩日的貿易談判，市場憧憬兩國糾紛有望和解，帶動台股回穩。

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