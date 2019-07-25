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今日 12:32 中國財經

內地6月彩票銷售額大跌41%

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財政部公布，6月全國共銷售彩票347.67億元(人民幣．下同)，按年大跌40.7%，主要由於2018年6月世界盃足球賽競猜型彩票遊戲銷量大，去年同期基數較高。

其中，福利彩票機構銷售159.18億元，減少16.6%。體育彩票機構銷售188.49億元，下跌52.3%。

今年上半年，全國共銷售彩票2125.96億元，按年減少13.3%。其中，福利彩票機構銷售977.57億元，下跌11.6%；體育彩票機構銷售1148.39億元，減少14.7%。

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