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美國雲端軟件商Salesforce宣布，與阿里巴巴達成戰略合作，將向國內客戶開放CRM平台，提供包括銷售雲、服務雲、商業雲，以及Salesforce平台在內的多種服務。

Salesforce聲明指出，阿里將成為Salesforce在中國內地、香港、澳門、台灣地區的獨家客戶服務提供者；Salesforce則將成為阿里巴巴銷售的獨家企業CRM產品套裝。

兩間公司將攜手把Salesforce的頭號CRM平台，包括銷售雲、服務雲、商業雲和Salesforce平台帶給內地及港澳台客戶。