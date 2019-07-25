中國財經

A股早段回穩，上證指數升2點，深成指升33點。

上證指數現報2925點，升2點或0.08%，最高見2928點，升4點或0.17%，成交728.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9299點，升33點或0.36%，高見9309點，升42點或0.46%，成交938.91億元。

滬深300指數報3831點，升11點或0.29%；創業板指數報1559點，升5點或0.35%。

各板塊個別發展，半新股漲逾5%；石油股漲逾1%；金融、煤炭、房地產股靠穩；有色金屬、水泥、電力、化工、鋼鐵股偏軟。