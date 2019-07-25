上證指數低開不足1點後偏軟。
上證指數開市報2923點，跌不足1點；現報2920點，跌2點或0.09%。
深成指開市報9265點，跌不足1點或0.01%；現報9255點，跌11點或0.12%。
滬深300指數開市報3821點，升1點或0.04%；現報3818點，跌1點或0.04%。
創業板指數開市報1552點，跌不足1點或0.06%；現報1551點，跌2點或0.16%。
各板塊個別發展，石油股漲逾1%；金融、煤炭、房地產股靠穩；有色金屬、電力、鋼鐵、化工、水泥股偏軟。
今日 09:36 中國財經
上證指數低開不足1點後偏軟。
上證指數開市報2923點，跌不足1點；現報2920點，跌2點或0.09%。
深成指開市報9265點，跌不足1點或0.01%；現報9255點，跌11點或0.12%。
滬深300指數開市報3821點，升1點或0.04%；現報3818點，跌1點或0.04%。
創業板指數開市報1552點，跌不足1點或0.06%；現報1551點，跌2點或0.16%。
各板塊個別發展，石油股漲逾1%；金融、煤炭、房地產股靠穩；有色金屬、電力、鋼鐵、化工、水泥股偏軟。
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