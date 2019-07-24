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fb上季業績勝預期 市後股價升逾6%

Facebook (fb)第二季純利按年跌48.7%，每股經調整盈利勝估計。期內總收入升28%，亦好過預期，市後股價升逾6%。公司同意向兩個監管機構共付51億美元和解金，以結束保護用戶私隱不力的指控。

努欽:與萊特希澤下周一訪滬展開貿談



美國財長努欽向CNBC證實，與貿易代表萊特希澤率團下周一抵達上海，下周二舉行為期兩日的中美貿易談判。

格林斯潘撐儲局為保險起見減息



美國聯儲局前主席格林斯潘支持局方為保險起見，在未來議息會議採取減息行動，以應對經濟下行風險。

波音:737 Max復飛若延期 不排除停產



波音高層稱，737 Max飛機復飛日期若再押後，不排除進一步減產甚至暫時停產。另外，集團第二季虧損逾29億美元破紀錄。

晶片股飆 納指標指創收市新高



波音股價收市挫逾3%，加上經濟數據差，以及司法部對科技龍頭公司展開反壟斷調查，負面消息拖累道指早段挫158點，收市仍跌79點或0.29%；但晶片商得州儀器業績理想，股價漲逾7%，推動納指以緊貼全日高位升0.85%，與標指齊創收市新高；標指進賬0.47%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月新屋銷售按月升7%，年率計為64.6萬間，少於預期。Markit美國7月製造業PMI初值50，低於預測。

￭ Caterpillar第二季淨利潤按年跌5.1%至16.2億美元，遜預期。

￭ 美滙指數尾段反覆升0.02%；英國新首相約翰遜上任，鎊兌美元揚0.34%；歐羅兌美元跌至兩個月低。

￭ 紐約期金微升1.9美元或0.1%，每盎斯收報1423.6美元。

￭ 紐約期油收市反覆跌1.6%；布蘭特期油挫1%。

￭ 美國前通俄門特別檢察官米勒向國會作證，未為總統特朗普涉防礙司法公正證清白，有權在特朗普卸任後提訴。

￭ 歐股反覆，英、法股分別跌0.73%及0.22%，德股升0.26%。

￭ 內地監管部門傳討論協助錦州銀行(00416)渡難關。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報28574點，高水50點。

￭ ADR港股比例指數報28491點，較港低33點。

￭ 鷹君(00041)白石角朗濤周六發售238伙，周三截收近2500個意向登記，超額近10倍。

￭ 信置(00083)西貢逸瓏海滙加推29伙，折實平均呎價15909元，較2月初價單高7.8%。

￭ 新城發展(01030)附屬新城控股(601155.SH)子公司近42億人民幣售10項目股權。