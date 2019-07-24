中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)創近兩周新高，收市上升49點子，中段高見6.8718。

人民幣兌美元在岸價收報6.8745，較上日下午4時30分及晚上11時30分最後成交價6.8794，走強49點子或0.07%。

離岸價(CNH)一度跌穿6.88，低見6.8867，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.8792，在岸價報6.8760。

官方今日開出的中間價報6.8860，較上日報6.8818，下調42點子或0.06%，創逾兩周新低。

交易員指出，美元持穩於5周高位附近，但人民幣表現平穩，午後結滙需求增加反而推高在岸價，其中有中美談判即將重啟的影響，也有部分客盤在歐洲央行議息決議前嘗試結滙，不過是否有持續性還需觀察。

另有交易員認為，中美貿易談判氛圍略有回升；由於市場押注歐央行可能偏鴿派，加上市場對聯儲局減息50點子的預期下滑，美元整體偏強，這可能會限制人民幣反彈空間。

外電報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領高級官員，下周一前往中國，與中國恢復一度中斷的高級別經貿談判。但有美國官員透露，是中方要求在上海會面，而非過往的北京，相信結果不會有重大突破，過程亦較漫長。