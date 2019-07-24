中國財經

恒大(03333)主席許家印蟬聯福布斯中國慈善王。

《福布斯》公布2019年中國慈善榜，許家印、碧桂園(02007)主席楊國強家族、阿里巴巴董事局主席馬雲，分別以40.7億、16.5億及9.8億元(人民幣‧下同)的現金捐贈總額名列三甲。

今年共有100位企業家上榜，現金捐贈總額191.7億元，較去年的173.1億元，增長10.75%，創近7年新高，亦是繼2011、2017、2018年後，第4次突破100億元。本次入圍門檻為1800萬元，高於去年的1300萬元，打破歷史高位。

調查顯示，今年的慈善榜中捐贈逾億元的企業家有48位，捐贈總額高達170.9億元，佔總額的89%。

至於去年登上福布斯慈善榜的100位企業家中，今年有42位依舊在榜單上。其中，教育捐贈佔據了半壁江山，絕大多數的企業家樂於給自己的母校捐贈現金或設立專項教育基金。

從上榜企業的行業集中度來看，房地產、互聯網和製造業名列前三。來自於房地產行業的捐贈企業數量為46家，其捐贈額高達129.2億元，按年增加40%；捐贈額佔比提高至67%。至於互聯網和製造業，現金捐贈合計30.3億元，佔比近16%。前三大行業的捐贈額佔據總額的83%。