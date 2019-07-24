中國財經

內地股市高收，上證指數收升23點，重上2900點關口，連續第二日走高。市場交投活躍，兩市成交合計增24%至4003億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開7點，早段升幅擴大，全日維持走高，收市報2923點，升23點或0.8%，最高見2936點，漲36點或1.26%，成交1788.58億元。

深成指亦高開高走，收市報9266點，升90點或0.99%，最高見9312點，漲136點或1.49%，成交2214.47億元。

滬深300指數報3819點，升29點或0.79%；創業板指數報1553點，漲18點或1.22%。

各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾8%；石油股漲近3%；煤炭、化工、金融股漲逾1%；有色金屬、房地產、鋼鐵、電力、水泥股靠穩；僅得釀酒股偏軟。

外電報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領高級官員，下周一前往中國，與中國恢復一度中斷的高級別經貿談判。但有美國官員透露，是中方要求在上海會面，而非過往的北京，相信結果不會有重大突破，過程亦較漫長。

財經頻道CNBC引述消息人士表示，美方已提出取消部分關稅，換取中方同意貿易協議要有法律效力、有監督執行的方式，即是回到5月談判停滯前的情況。中國最少要數個月時間考慮，預計最快要半年後才能達成協議。