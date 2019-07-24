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今日 14:04 中國財經

台股止三連升 收跌0.11%

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台灣股市下跌，加權指數收報10935點，跌11點或0.11%。

台股今早高開22點，早段由升轉跌，最低見10912點，終止連續第3日上升。其中，泥窯股挫3.19%，紡織股跌0.81%。

分析人士表示，台股今日先升後跌，主要是早段跟隨隔晚美股造好，以及其他亞洲地區股市的升勢，因中美面對面的貿易談判據報將於下周展開。

不過，台股其後偏軟，因英國「硬脫歐」風險上升，以及傳出美國司法部對科技巨擘展開反壟斷調查，消息拖累科技股走低，領跌大市。

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