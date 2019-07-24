中國財經

中國銀保監召開促進民營銀行健康發展建議提案座談會。會議指出，銀保監高度重視兩會建議提案辦理工作，黨委書記、主席郭樹清主持召開黨委會議，聽取建議提案辦理工作情況滙報，提出明確要求。

銀保監下一步將按照會議精神，進一步梳理代表委員的意見建議，會同有關部門認真研究吸收，拿出切實可行的措施，不斷改進監管工作，推動民營銀行實現規範發展。同時，會研究創新機制和形式，將銀保監與兩會代表委員的溝通聯繫常態化，多傾聽代表委員對銀行保險監管工作的意見建議，為做好監管工作提供借鑑。