A股早段升幅擴大至逾1%。
上證指數現報2931點，漲31點或1.1%，最高見2936點，漲36點或1.26%，成交656.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9289點，漲113點或1.24%，高見9305點，漲129點或1.41%，成交786.03億元。
滬深300指數報3833點，漲43點或1.15%；創業板指數報1554點，漲19點或1.29%。
各板塊全線呈強，半新股漲逾4%；石油股漲逾2%；金融、煤炭、化工股漲逾1%；房地產、水泥、鋼鐵、電力、有色金屬股靠穩。
今日 10:21 中國財經
A股早段升幅擴大至逾1%。
上證指數現報2931點，漲31點或1.1%，最高見2936點，漲36點或1.26%，成交656.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9289點，漲113點或1.24%，高見9305點，漲129點或1.41%，成交786.03億元。
滬深300指數報3833點，漲43點或1.15%；創業板指數報1554點，漲19點或1.29%。
各板塊全線呈強，半新股漲逾4%；石油股漲逾2%；金融、煤炭、化工股漲逾1%；房地產、水泥、鋼鐵、電力、有色金屬股靠穩。
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