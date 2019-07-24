中國財經

A股早段升幅擴大至逾1%。

上證指數現報2931點，漲31點或1.1%，最高見2936點，漲36點或1.26%，成交656.59億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9289點，漲113點或1.24%，高見9305點，漲129點或1.41%，成交786.03億元。

滬深300指數報3833點，漲43點或1.15%；創業板指數報1554點，漲19點或1.29%。

各板塊全線呈強，半新股漲逾4%；石油股漲逾2%；金融、煤炭、化工股漲逾1%；房地產、水泥、鋼鐵、電力、有色金屬股靠穩。