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今日 16:28 中國財經

內地上半年國企利潤總額增7.2%

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中國財政部公布，今年上半年，國有企業利潤總額1.82萬億元(人民幣．下同)，按年增長7.2%。

其中，中央企業利潤總額1.22萬億元，增長8.8%，地方國有企業利潤6025.1億元，增長4.1%。按行業分類，電力生產、房地產、建材等行業的利潤增長較快。

上半年，國有企業營業總收入29.49萬億元，按年增長7.8%。其中，中央企業收入17.09萬億元，增長6.2%，地方國有企業收入12.4萬億元，增長10%。

6月底，國有企業資產負債率64.5%，降低0.1個百分點。

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