中國財經

A股午後上升，創業板漲逾1%。

上證指數現報2896點，升9點或0.33%，最高見2899點，升12點或0.42%，成交1137.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9161點，升38點或0.43%，高見9172點，升49點或0.55%，成交1335.17億元。

滬深300指數報3786點，升4點或0.13%；創業板指數報1531點，漲15點或1.04%。

各板塊普遍造好，石油股漲逾2%；化工股漲逾1%；鋼鐵、電力、水泥、煤炭、房地產、金融股靠穩；有色金屬股則偏軟。