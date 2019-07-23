中國財經

上證指數早段靠穩，現升3點，深成指升11點。

上證指數現報2890點，升3點或0.12%，最高見2897點，升10點或0.35%，成交633.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9133點，升11點或0.12%，高見9172點，升49點或0.55%，成交736.31億元。

滬深300指數報3780點，跌1點或0.04%；創業板指數報1525點，升9點或0.61%。

各板塊普遍向好，石油股漲近2%；化工、電力、鋼鐵、金融、水泥、煤炭股靠穩；有色金屬、房地產股則偏軟。