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【國際早班車】美府院達預算開支及國債上限協議

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華府與國會達成預算開支及國債上限協議

美國總統特朗普宣布，白宮與國會達成一項政府開支預算協議，有關協議將上調國債上限兩年，有助化解聯邦政府局部停擺危機。

華為通過加拿大審查 向70社區提供高速上網

華為宣布獲加拿大當局根據安全評估計劃，批准與當地兩間電訊企業合作，在70個偏遠社區提供高速無線上網服務。另外，英國推遲決定是否讓華為參建當地5G網絡。

特朗普再促聯儲局應現在減息

特朗普在Twitter稱，雖然幾乎沒有通脹，但美國毫無必要地被迫支付比其他國家高很多的利率。他呼籲聯儲局別再錯過減息的機會。

憧憬科技巨頭業績報喜 納指收漲0.71%

華爾街投資者期待科技巨頭Facebook、Alphabet和亞馬遜本周公布的業績報喜，科技股有吸納，蘋果和英特爾收市齊揚逾2%，微軟抽高逾1%，助力納指升0.71%；標指靠穩漲0.28%；道指表現反覆，早段升73點，也曾倒跌65點，收市微漲17點或0.07%。

外圍焦點簡訊

￭ 摩根士丹利經濟師:美國經濟明年陷衰退可能性為20%。
￭ 美滙指數尾段靠穩在97.14，歐羅回軟報1.121美元，美元兌日圓升0.15%。
￭ 紐約期金收市升少於0.1%，每盎斯報1426.9美元。
￭ 紐約8月期油收市升1.1%。倫敦布蘭特9月期油升1.3%。
￭ 英國股市收升0.08%；德股攀高0.24%；法股進賬0.26%。
￭ 消息：美貿易代表萊特希澤與財長努欽下周訪華，與國務院副總理劉鶴談經貿。
￭ 特朗普:習近平「非常負責任」處理香港示威問題。
￭ 《財富》2019年世界500強榜，恒大、碧桂園、綠地、保利、萬科均入榜；小米(01810)首次上榜排468位。

元朗襲擊事件警拘6人 部分人涉黑社會背景

就元朗周日發生的暴力事件，警方表示拘捕6名男子，年齡介乎24至54歲，被捕者涉及非法集結，部分人涉嫌有黑社會背景。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28382點，較昨日恒指收市高水11點。
￭ ADR港股比例指數報28342點，較港收市低29點。
￭ 鷹君(00041)白石角朗濤加推100伙，較首批單位加價約6%。
￭ 港交所資料顯示，紅杉資本上周二場內減持美團(03690)，套現約8409.7萬元。
￭ 大中華地產(00021)配售6.63億股，淨集資約7760萬元。股份周二復牌。
￭ 五菱汽車(00305)預期上半年業績錄虧損。

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