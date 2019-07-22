中國財經

上海證券交易所科創板今日正式交易，首批25間企業首日收市均大幅上漲。

首批企業今早全部高開，升幅介乎57.5%至287.8%，其中表現最好的安集科技(688019.SH)上漲2.88倍，表現最差的新光光電(688011.SH)亦上漲58%。之後各股走勢動盪，多隻新股因較開市價波動幅度達30%，觸發臨時停牌10分鐘。

當中，有16間全日收市漲幅超過100%，升幅介乎84.22%至400.15%。升幅最大的安集科技飆升4倍，升幅最少的新光光電亦漲84.22%。

至於本港亦有上市的中國通號(688009.SH)開市急漲100%，報11.7元人民幣，中段曾因較開市價上漲30%而臨時停牌，收市報12.27元人民幣，漲109.74%，總市值1299.37億元人民幣。

科創板首批25間企業早上舉行上市儀式。中國證監會副主席李超在儀式上致詞時指出，希望上交所把握好科創板的定位，落實好以訊息披露為核心的證券發行註冊制度，着力支持有發展潛力、市場認可度高的科創企業。

他又希望，科創板公司以上市交易為契機，完善公司治理真實、準確、完整披露訊息，嚴守4條底線，以扎實的業績和增長回報股東、回饋社會。同時，亦希望投資者熟悉掌握科創板各項制度規則，強化風險意識，正確認識，理性參與科創板的投資交易。

上海市市委副書記、市長應勇亦表示，科創板開市是資本市場發展的里程碑，是科技創新領域歷史突破，金融改革開放的新路徑，資本市場新征程，科技創新創業新氣象。他說，相信更多科創板將茁壯成長，為中國建設科技強國，實現更高質量發展作出更大貢獻。

上海證券交易所理事長黃紅元說，科創板迎來首批25家公司上市儀式，希望科創公司更加聚焦主業、專注創新，不斷增強核心技術競爭力，要守住不說假話、不做假賬的底線，不碰內幕交易、操縱股價的底線。他指出，今天標誌着，設立科創板並試點註冊制站上新的起點。未來依舊任重道遠，將繼續保持銳意創新、腳踏實地、行穩致遠。

科創板上市後首5個交易日不設漲跌幅限制，之後的漲跌幅比例為20%；中段價格較當日開市價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%的實施盤中臨時停牌10分鐘。