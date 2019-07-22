中國財經

中國科創板首批25隻新股登場，開市漲幅介乎57.5%至287.8%，之後走勢動盪，多隻新股因較開市價波動幅度達30%，觸發臨時停牌10分鐘。

據上交所網站，其中杭可科技(688006.SH)因較開市價上漲30%而臨停，虹軟科技(688088.SH)、瀚川智能(688022.SH)等則因較開盤價下跌30%而臨停。

科創板股票上市前五日不設漲跌幅限制，但有盤中臨時停牌機制，當股價升、跌幅首次達到30%、60%，需分別進行一次臨時停牌。