中國財經

中國電訊設備商華為創辦人任正非接受雅虎財經訪問時表示，在該公司新款手機晶片麒麟已經有完整解決方案的前提下，華為去年依然採購5000萬顆高通晶片。

任正非指出，今年公司授權消費者業務可以採購足量的高通晶片，而且預計智能手機總出貨會達到2.7億部。

他強調，沒有高通，華為依然可以生存，畢竟自家的晶片會隨着時間的推移愈做愈好，但華為仍致力於可以繼續保持合作夥伴關係。

至於英特爾，任正非表示，英特爾能繼續供貨助華為保持領先地位，也會繼續向其大量採購產品。